Chuvas se estendem para o feriado desta terça-feira (12) em Petrópolis - Reprodução

Chuvas se estendem para o feriado desta terça-feira (12) em PetrópolisReprodução

Publicado 11/10/2021 21:37

Petrópolis - Céu nublado e com chuva de intensidade fraca a moderada, essa é a previsão que se confirmou ao longo desta segunda-feira (11) e se estende para o feriado desta terça-feira (12). Em boletim meteorológico, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias destaca a permanência do tempo chuvoso, com declínio de temperatura no município, que tem a máxima prevista de 16°C. Atuando em Estágio Operacional de Atenção desde o dia 3 de outubro, as equipes da Defesa Civil continuam de sobreaviso para o atendimento a ocorrências na cidade.

Durante o fim de semana o plantão foi redobrado, mas não foram registradas ocorrências por conta da chuva. Nesta segunda-feira (11), até o fim da tarde, as equipes atenderam quatro ocorrências em decorrência da chuva, sendo: erosão em cabeceira de ponte, avaliação de risco estrutural, deslizamento e atendimento para isolar área com fiação caída. Os registros foram pelas regiões de Itaipava, Barão do Rio Branco, Quitandinha e Quarteirão Brasileiro.

As equipes permanecerão reforçadas até o feriado, com acompanhamento constante do funcionamento da cidade. A região do Independência foi a que registrou o maior acumulado de chuva nos últimos dias, chegando a 130, 4 milímetros nas últimas 96 horas. “Estamos com nossas equipes no acompanhamento permanente e com efetivo reforçado para o suporte necessário”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers.

Acumulados de chuva por distrito:

1º Distrito - Independência (Cemaden RJ) às 17h - 35.4 mm/24h52.6 mm/48h69.6 mm/72h130.4 mm/96h;

2º Distrito - Bonfim (INEA) às 16h45- 21.75 mm/24h40.5 mm/48h 43.00 mm/72h43.00 mm/96h;

3º Distrito - Vale do Cuiabá (Cemaden BR) às 16h30- 18.74 mm/2433.35 mm/48h35.35 mm/72h35.35 mm/96h;

4º Distrito - Capim Roxo (INEA) às 16h45- 21.75 mm/24h42.00 mm/48h 44.50 mm/72h45.25 mm/96h;

5º Distrito - Posse (INEA) às 16H45- 36.25 mm/24h50.00 mm/48h 54.25 mm/72h54.25 mm/96h.