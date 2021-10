Cadastro para vacinação deste grupo foi aberto neste sábado (9) no site da prefeitura - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Trabalhadores da Saúde maiores de 18 anos que receberam a segunda dose da vacina contra a COVID-19 até o dia 15 de março começam a receber a dose de reforço do imunizante nesta segunda-feira (11). O anúncio foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e pelo secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

O cadastro para a vacinação deste grupo foi aberto neste sábado (9) no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). Em quatro dias de aplicação do reforço, 1.008 trabalhadores da Saúde receberam a dose de reforço da vacina contra a COVID-19.



“Desde o início da campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde faz o acompanhamento diário junto à equipe da Divisão de Imunização quanto à chegada dos lotes e demanda pelo cadastramento para que seja feito o planejamento. Isso é fundamental para que possamos definir as ampliações de grupos a serem vacinados e, ao mesmo tempo, possamos garantir que todos os cadastrados recebam a vacina. O mesmo está sendo feito em relação a aplicação das doses de reforço. Com a chegada de novos lotes específicos para trabalhadores da Saúde seguimos avançando”, explicou Hammes.

“O reforço da vacinação é mais um passo importante dentro da campanha de imunização contra a covid-19 e a aplicação está sendo cuidadosamente planejada para que possamos continuar atendendo todas as pessoas de forma organizada. Os resultados da vacinação são mais evidentes a cada dia, com a queda progressiva nos números de internações. Vacinas salvam vidas e seguiremos avançando com a aplicação das doses de reforço de acordo com a chegada de mais lotes de vacinas para estes grupos”, destacou Aloisio.