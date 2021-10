Loja de brinquedos no centro de Petrópolis com estoque de brinquedos para o Dia das Crianças - Divulgação

Loja de brinquedos no centro de Petrópolis com estoque de brinquedos para o Dia das CriançasDivulgação

Publicado 09/10/2021 13:22

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) está otimista com as vendas para a data comemorativa do Dia das Crianças. No ano passado as vendas se concentraram, basicamente, no ambiente virtual e, para 2021 o sindicato espera um crescimento nas vendas nas lojas físicas e a manutenção das vendas on-line. Cenário que aponta para um aumento percentual entre 20% e 30%.

“Estamos em um momento animado no comércio. A vacinação tem se mostrado eficaz e as pessoas voltaram a circular nas lojas e comércio em geral. Em 2020, ainda sem a imunização, as vendas pelos canais digitais ditaram o ritmo do Dia das Crianças, mas para este ano estamos otimistas na volta das pessoas às lojas físicas para compras presenciais. A expectativa de vendas é muito boa”, explica Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.

O levantamento do IFec RJ sobre o Dia das Crianças mostra que o percentual dos que pretendem presentear esse ano aumentou: em 2020 foram 51,3% dos fluminenses enquanto na sondagem de 2021, 62,8% dos respondentes relataram a intenção de presentear. Já o valor do consumo médio real apresentou uma pequena redução, indo de R$ 194,29 em 2020, para R$ 191,13 em 2021. Entretanto, essa quantia será maior que o obtido em 2019, quando o gasto médio foi de R$ 180,33.

A pesquisa também lista a intenção de presentes dos consumidores. Em primeiro lugar, estão os brinquedos (61%); seguidos por roupas (32,5%); calçados (14,4%); livros (14%); eletrônicos como videogames e tablets (12,7%); jogos de computador (6,5%); bicicleta (5,8%); e outros presentes (8,2%). Sobre onde vão comprar, o estudo identifica que os fluminenses estão divididos: 40,4% em lojas físicas, 22,9% em lojas virtuais e pretendem realizar compras em ambas 36,6%. A sondagem ocorreu nos dias 22 e 26 de setembro e contou com a participação de 465 consumidores do estado do Rio.