Trabalho, que tem previsão para ser executado ao longo das próximas semanas, incluirá em breve o rio PiabanhaDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2021 08:33

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, acompanhou na tarde desta quinta-feira (7) o início do trabalho realizado por meio de parceria entre Inea e prefeitura para desassoreamento e limpeza no rio que margeia a rua Dr. Paulo Hervê, no bairro Capela.

As ações ocorrem após a conclusão da limpeza no lago do Parque São Vicente. A intervenção teve início próximo ao acesso à rua Guttmann Bicho e segue até o trecho próximo ao Shopping Badia. Além da região do Bingen, também está em execução o desassoreamento, feito através do programa Limpa Rio do Instituto Estadual do Ambiente - Inea, do governo do Estado, no rio Santo Antônio, no Vale do Cuiabá.



“Quando iniciamos o trabalho do Parque São Vicente já tínhamos autorização do Inea para que as máquinas, após a conclusão do serviço no local, fossem utilizadas na limpeza e desassoreamento dos rios da cidade. É o que estamos fazendo agora. É um trabalho fundamental especialmente nesse período mais próximo do verão. Começamos esse trabalho aqui no Capela para desobstruir os pontos mais críticos e, assim, prevenir os transbordamentos neste trecho”, ressaltou o prefeito.



O trabalho, que tem previsão para ser executado ao longo das próximas semanas incluirá em breve o rio Piabanha. “O serviço será realizado a partir do Palácio de Cristal, seguindo até a rua Bingen”, ressalta o subsecretário de Obras, Ericson Lobato.

O trabalho também será ampliado no terceiro distrito: “Estamos conversando com o Inea para que esse trabalho aconteça também no trecho entre Corrêas e Itaipava do rio Piabanha. Atualmente, o Inea executa ainda a dragagem do rio Santo Antônio entre o Vale do Cuiabá e o distrito de Itaipava”, disse Lobato.



Desassoreamento já foi executado no Parque São Vicente

Em agosto, a prefeitura realizou o trabalho no Parque São Vicente, Quitandinha. A limpeza dos lagos aconteceu também em uma parceria com o Inea. A limpeza ocorreu em uma área de dois mil metros quadrados. Segundo o presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis – Comdep, Leonardo Fernandes, além de necessária, a limpeza do lago era um pedido da comunidade do local: “A ação era necessária, pois a última manutenção aconteceu há pouco mais de três anos, realizada pela própria companhia, para a retirada das gigogas”.



"O serviço é atribuição do Inea, mas estamos dando todo o apoio necessário, trabalhando de maneira integrada para atender esta que é uma importante demanda dos moradores aqui da região", destacou o secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell.