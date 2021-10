Defesa Civil retornará ao local nesta quinta-feira (7) para nova avaliação da situação - Reprodução

Defesa Civil retornará ao local nesta quinta-feira (7) para nova avaliação da situaçãoReprodução

Publicado 07/10/2021 08:32

Petrópolis - Equipes das secretarias de Defesa Civil e Assistência Social se deslocaram na noite desta quarta-feira (6), para apoio ao Corpo de Bombeiros após o desabamento de telhado e paredes de uma casa no bairro Meio da Serra.

Os agentes do Corpo de Bombeiro prestaram socorro a uma vítima de 64 anos, que se encontra estável e fora da área de risco. Não foi necessário o encaminhamento do morador para atendimento hospitalar.



Uma residência vizinha também foi interditada por precaução. As equipes da Defesa Civil retornarão ao local nesta quinta-feira (7) para nova avaliação da situação.