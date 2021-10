Outubro é o mês nacional de conscientização contra o câncer de mama - Reprodução/Internet

Publicado 05/10/2021 18:00

Petrópolis - Durante todo o mês - neste que é chamado de Outubro Rosa - uma série de eventos marca a programação especial voltada em todo o Brasil para o público que recebe acompanhamento clínico contra o câncer de mama, informações sobre a importância dos cuidados em relação à saúde das mamas, além de destaques voltados a mulheres que estão enfrentando a doença.



As ações acontecem tanto a partir de iniciativas públicas quanto privadas. Essa luta pela conscientização sobre o câncer de mama será, por exemplo, pauta de ações realizadas com pacientes em tratamento em Petrópolis no Centro Regional de Radioterapia (RadioSerra), local que também atende a população através de convênio com o SUS.

Especialistas, voluntários e apoiadores vão dividir um pouco de seus conhecimentos e trazer conforto para as pacientes que fazem tratamento no local. As ações incluem oficinas, rodas de conversa, além de oferecer um café da manhã especial. O principal objetivo é trazer esclarecimentos sobre a atuação da radioterapia, o diagnóstico precoce, autoexame e tantos outros que compõe o universo do câncer de mama. A programação é aberta também ao público em geral.

Ao longo das próximas quintas-feiras, uma estrutura montada no pátio do Centro Regional de Radioterapia (RadioSerra) vai falar sobre o câncer de mama Divulgação

"Neste outubro rosa decidimos promover uma programação para abraçar pacientes que estejam enfrentando a doença. Vamos oferecer um café da manhã com alimentos saudáveis, conversas com psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e médicos, além das oficinas de resgate da autoestima que acaba impactada durante o tratamento, com as amarrações de lenços e também de maquiagem, através de uma parceria com o boticário", explicou um especialista, o médico radio-oncologista Daniel Przybysz.



O câncer de mama é atualmente o subtipo mais comum em mulheres, ficando atrás apenas dos que acometem a pele. No entanto, apesar de sua prevalência no sexo feminino, a doença também pode acometer os homens.