Secretaria de Saúde iniciará agora trabalho de varredura em regiões de maior vulnerabilidade socialDivulgação/Ascom

Publicado 05/10/2021 17:28

Petrópolis - Com o objetivo de facilitar o acesso da população em risco social à imunização contra a COVID-19, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou uma nova frente de trabalho da Secretaria de Saúde: as equipes iniciam nesta quarta-feira (6) ações de vacinação dentro de comunidades que ficam fora da área de cobertura de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Postos de Saúde da Família (PSFs).

A primeira ação será realizada no salão paroquial da Capela de Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória, em Corrêas. Equipes da Divisão de Imunização estarão no local das 10h às 15h fazendo a vacinação de moradores maiores de 12 anos sem a necessidade de cadastro.

“O trabalho está sendo feito com muito planejamento na cidade e, hoje, temos percentuais de cobertura bastante positivos: mais de 93% da população adulta recebeu pelo menos uma dose da vacina e 58% deste grupo com o esquema de vacinação concluído, com a segunda dose ou dose única. Também já temos mais de 12 mil adolescentes vacinados com a primeira dose. As equipes também já estão fazendo a busca ativa em áreas com cobertura de atenção básica, mas queremos que todos os moradores da cidade tenham acesso à vacina. Por isso, a Secretaria de Saúde iniciará agora este trabalho de varredura em regiões de maior vulnerabilidade social, onde ainda pode haver pessoas que não se vacinaram”, destacou Hammes.

Em agosto, a Secretaria de Saúde iniciou um trabalho de busca ativa em áreas com cobertura de atenção básica, aplicando a primeira dose em pessoas ainda não vacinadas, além da segunda dose da vacina. Equipes de unidades com Estratégia de Saúde da Família que atendem a população nos cinco distritos percorreram suas respectivas áreas de atuação levando a vacina aos moradores.

“Os resultados positivos da vacinação já estão claros e estamos trabalhando para imunizar o maior número possível de petropolitanos. Iniciamos a busca ativa nas áreas atendidas pela rede de atenção básica e estamos fazendo a vacinação de pacientes acamados em casa, mas observamos que ainda existem áreas da cidade nas quais pode haver pessoas não vacinadas. São pessoas que podem encontrar dificuldades para fazer o cadastro para a vacinação por não terem acesso à internet ou mesmo para conseguirem recursos para o deslocamento até um local de vacinação. Com este trabalho feito dentro das comunidades conseguiremos alcançar estas famílias e fazer a vacinação para que estas pessoas também estejam protegidas”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

O secretário explica que o trabalho que terá início nesta quarta (6), no Bairro da Glória, será levado a diferentes comunidades de difícil acesso nas próximas semanas: “A Superintendência de Atenção Básica e a Divisão de Imunização estão organizando um cronograma, para que as equipes possam percorrer todas as áreas com este perfil”, pontua.