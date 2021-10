Alerta meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 05/10/2021 12:08

Petrópolis - Com a previsão de permanência de chuva fraca a moderada para esta terça-feira (5), a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis permanece em Estágio Operacional de Atenção. No acumulado do volume de chuva, a localidade do Taquara, no Independência registrou 81,4mm nas últimas 72 horas.

As equipes continuam de sobreaviso para o atendimento de ocorrências. Na última segunda-feira (4), os agentes realizaram vistoria a seis chamados, entre os quais quedas de árvore, deslizamento de talude e avaliação estrutural de servidões. Com esses, ao todo foram 11 atendimentos em decorrência das chuvas desde domingo até o momento, sem registro de vítimas e desalojados.



De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil, há previsão de chuva até esta quarta-feira (6) pela manhã. “Permanecemos com nossas equipes em sobreaviso para o suporte a ocorrências, principalmente nos locais onde há maior acumulado de chuva nas últimas horas”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers, reforçando que em caso de emergência a população deve acionar o 199.



Maiores acumulados de chuva:

1º Distrito: Independência-Taquara (Cemaden RJ) - 81,4 mm/72h, às 10h30

2º Distrito: Itamarati (INEA) - 75,25 mm/72h, às 10h30

3º Distrito: Itaipava (INEA) - 102 mm/72h, às 10h30

4º Distrito: Capim Roxo (INEA) - 91,25 mm/72h, às 10h00

5º Distrito: Posse (INEA) - 93mm72h, às 10h30