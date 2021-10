Na sexta-feira, foi emitido aviso com previsão de pancadas de chuva, provocadas por aproximação de frente fria na região - Reprodução

Na sexta-feira, foi emitido aviso com previsão de pancadas de chuva, provocadas por aproximação de frente fria na regiãoReprodução

Publicado 04/10/2021 10:03

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias mantém equipes em atuação para o atendimento a ocorrências em decorrência da forte chuva que atingiu o município, com mais intensidade no último domingo (3).

Desde a última sexta-feira, foi emitido aviso com a previsão de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, provocadas por aproximação de frente fria na região. Entre 18h30 e 22h foram registradas cinco ocorrências, sendo três quedas de árvore nas localidades de Pedro do Rio, Vale do Cuiabá e Mosela; um alagamento na Rua Coronel Veiga; e um risco estrutural causado por infiltração no Independência.



Não houve registro de vítimas. Oito pessoas da mesma família ficaram desalojadas em decorrência de danos estruturais em residência após queda de árvore de grande porte na Mosela. Os agentes da Defesa Civil orientaram os moradores a se deslocarem para casa de familiares. As equipes atuaram ainda na remoção de outras duas árvores que caíram em vias no Vale do Cuiabá e em Pedro do Rio. Ao todo, quatro equipes, em um total de oito agentes, foram destacadas para o atendimento a chamados e realização de rondas para a identificação de possíveis danos pelas regiões do Centro, Moinho Preto, João Xavier, Caxambu e Alto da Serra.



Ao longo da noite, o distrito de Itaipava foi o que apresentou maior índice de volume de chuva, com registro de 72,25 mm/h. Nas localidades de Pedro do Rio, Posse, Quitandinha e Independência os valores variaram entre 63 mm/h a 69,75 mm/h.



Registros de chuva até o momento:

Capim Roxo – Pedro do Rio(INEA) - 69,75mm em 24 horas às 06h

Posse (INEA) - 69,25 mm em 24 horas às 6h

LNCC 65.5mm em 24h às 6h

Independência (Cemaden RJ) 63mm em 24 horas às 6h30