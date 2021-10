Hospital Alcides Carneiro (HAC), referência na rede pública para cirurgias oncológicas - Divulgação/Ascom

Publicado 02/10/2021 09:36

Petrópolis - Hospital de referência na rede pública para cirurgias oncológicas - entre os quais procedimento de mastectomia e reconstrução de mama - o Alcides Carneiro recebeu na noite desta sexta-feira (1°) a abertura do Outubro Rosa – movimento que lembra a importância da prevenção ao câncer de mama.

Até o mês de setembro, 141 cirurgias de mama foram realizadas na unidade – número que é superior ao total de procedimentos realizados em todo o ano de 2020, com 106 procedimentos.



Referência também no diagnóstico da doença, o HAC terá ações especiais ao longo do mês de outubro para incentivar a prevenção. Haverá ações de conscientização e, é claro, exames, como ultrassonografias transvaginal e de mama, mamografias, consultas e coleta de preventivo. A equipe da unidade também realizará cirurgias para reconstrução de mama.



“É importante ressaltar a importância do trabalho da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO) na cidade. Também é essencial lembrar que o HAC é o maior hospital da rede pública em Petrópolis e referência quando o assunto é oncologia. Sabemos que temos muito mais a fazer, mas ver toda a equipe do hospital aqui, unida, me dá ainda mais certeza de que esse é o caminho. Entregamos ao Estado um projeto de R$ 30 milhões para a reforma do hospital. Vamos continuar trabalhando para melhorar a infraestrutura e os serviços prestados à população. Ficamos honrados por ter a abertura do Outubro Rosa aqui. Agradecemos à APPO pela escolha e, sobretudo, à equipe de profissionais de saúde, que se dedica a salvar vidas com seu trabalho na unidade”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

A solenidade teve a presença de secretários do governo municipal, do deputado federal Hugo Leal; do presidente da Câmara de Vereadores, Fred Procópio; da vereadora Gilda Beatriz, da presidente do Conselho de Saúde Erika Pedroso; entre outras autoridades. A missa de abertura do evento foi presidida pelo bispo da diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão.