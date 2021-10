Defesa Civil monitora as condições meteorológicas na cidade - Divulgação

Publicado 01/10/2021 12:45

Petrópolis - Nesta sexta-feira (1º) e sábado (2) Petrópolis terá ventos em níveis médios da troposfera em conjunto com a disponibilidade de umidade, que contribuirão para pancadas de chuva moderada a localmente forte nos períodos da tarde e noite, segundo previsão da Defesa Civil.

No domingo (3), com a aproximação de uma frente fria, as condições de tempo permanecerão instáveis com aumento da intensidade dos ventos, passando a moderado a forte, e com pancadas de chuva moderada/forte pela tarde e à noite.

A Defesa Civil informa que permanecerá monitorando as condições de tempo e emitirá informes e alertas conforme a necessidade.