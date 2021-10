Todos os brinquedos estão sendo organizados na sede da Defesa Civil de Petrópolis - Divulgação

Publicado 30/09/2021 18:16

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias começa receber as doações para a campanha “Um Brinquedo por um Sorriso”. As arrecadações irão beneficiar cerca de quatro mil crianças mapeadas nas 22 comunidades onde há os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) estruturados.

Os brinquedos podem ser entregues até o dia 7 de outubro, na sede da Defesa Civil, no 15° Grupamento do Corpo de Bombeiros, na Avenida Barão do Rio Branco e no destacamento de Itaipava e no 26° Batalhão da Polícia Militar. A ação conta ainda com o apoio da Legião da Boa Vontade (LBV) e do Polo da Rua 16 de Março.



Todos os brinquedos estão sendo organizados na sede da Defesa Civil, que esta semana já recebeu doações de parceiros da LBV e do Instituto Corrente do Bem, além da população e da própria equipe da secretaria que está engajada com o movimento. A campanha recebe brinquedos novos e usados, que estejam em bom estado de uso. A entrega de todas as doações será feita no dia 8 de outubro, diretamente aos NUDEC que se encarregarão de fazer a distribuição pelas comunidades. "É muito bom ver a participação das pessoas em campanhas como esta. É um apoio, uma união, que faz enorme diferença na vida de milhares de pessoas", lembra o prefeito Hingo Hammes.



“Estamos muito otimistas com esta campanha e contamos com a colaboração de toda a população, principalmente parceiros que podem nos ajudar a atingir a meta de brinquedos necessários”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers.



Até o fechamento da campanha, a Defesa Civil seguirá buscando novos apoiadores para atender todas as crianças das regiões mapeadas. “Com os voluntários que atuam nos NUDEC conseguimos saber o número de crianças de cada região. Temos percebido o engajamento da população com mais essa ação que promete fazer muitas crianças felizes”, destacou a diretora de projetos da Defesa Civil, Camila Grotz. O polo da Rua 16 de Março abraçou a proposta e também mobiliza lojistas a participarem da campanha. Ao todo, 11 lojas dão suporte como ponto de apoio para as arrecadações.



As doações podem ser entregues nos pontos de arrecadação instalados nos endereços abaixo:

Sede da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias

- Rua Buarque de Macedo, 128 – Centro



15° Grupamento do Corpo de Bombeiros

- Avenida Barão do Rio Branco, 1957 – Centro

- Estr. União e Indústria, 9998 – Itaipava



26° Batalhão de Polícia Militar

- R. Domingos Silvério – Quitandinha



Lojas do polo da Rua 16 de Março