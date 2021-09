Sindicato denuncia que falta de cobradores acontece durante fins de semanas e feriados - Divulgação/Sindicato dos Rodoviários

Publicado 29/09/2021 15:16

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis vem recebendo denúncias relacionadas à ausência de cobradores em linhas das empresas Cascatinha, Cidade das Hortênsias e Petroita, principalmente durante os finais de semana e feriados.

Esta prática é ilegal e vai contra a Lei Municipal Nº 7.841, que proíbe empresas concessionárias e permissionárias de Transporte Coletivo Urbano, no Município de Petrópolis, incumbir aos motoristas a atribuição simultânea de sua função com a função de cobrador, em todos os coletivos.



Com objetivo de ouvir as empresas, o sindicato enviou ofício pedindo esclarecimentos sobre as denúncias de que faltam cobradores em todos os ônibus da Petroita e da Cascatinha, durante os fins de semanas e feriados, e nas linhas 3031, 3032 e 3021 da Cidade das Hortênsias, todos os dias da semana.



“Não é trabalho do Sindicato a fiscalização de cumprimento da lei, por parte das empresas. Esta é uma obrigação do poder público municipal, atribuído à CPTrans, e também aos vereadores. Nossa intenção com isso tudo é a manutenção dos empregos, além de garantir também a integridade física e emocional dos rodoviários, assim como a segurança dos passageiros”, destacou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis.



Até à tarde desta quarta-feira, 29, o Sindicato não havia recebido nenhuma resposta oficial por parte das empresas.