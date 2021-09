Crime ocorreu no Núcleo de Assistência Social (NIS), o Abrigão, do Alto da Serra e registrado na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Petrópolis - Uma discussão entre um homem e uma mulher acabou em caso de Polícia na tarde da última segunda-feira (24), no Alto da Serra. Policiais militares prenderam o homem por desacato e injúria racial, acusado de chamar uma mulher de “macaca” durante a discussão. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia (Retiro).

O crime ocorreu no Núcleo de Assistência Social (NIS), popularmente conhecido como Abrigão. A PM foi acionada por funcionários do local para conter o suspeito. Segundo a polícia, o homem, visivelmente alterado, ainda ameaçou e cuspiu na cara de uma funcionária do núcleo.