Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro, que está apurando os fatos do incidenteReprodução

Publicado 28/09/2021 18:42

Petrópolis - Uma festa de chá de bebê acabou em confusão e tiros disparados por um policial militar de folga na noite do último domingo na Estrada Velha da Estrela, no Meio da Serra. Uma jovem de 19 anos, grávida, e outras quatro pessoas foram baleadas.

O PM, lotado no 26º BPM em Petrópolis, se apresentou ao comando da unidade e o caso está sendo investigado. A 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, instaurou inquérito para apurar as circunstâncias dos disparos.