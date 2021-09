Drogas e dinheiro apreendidos em operação policial no bairro Samambaia - Divulgação/Comunicação Social 26º BPM

Publicado 27/09/2021 15:29

Petrópolis - Na madrugada desta segunda-feira (27), a equipe do PATAMO junto com o setor de entorpecentes da 105º e 106º DP, após diligências no bairro Samambaia, detiveram um homem com 59 cápsulas de cocaína, mil flaconetes e R$ 462 em espécie. A ocorrência foi registrada na 105º DP, no Retiro.

Já na noite de domingo (26), a equipe da supervisão de graduado do 26º BPM, junto com a equipe da Guarda Civil municipal e equipe de posturas da prefeitura de Petrópolis, realizaram diligências no bairro Chácara Flora, onde o cão farejador da equipe localizou uma sacola contendo 168 cápsulas de cocaína. Na ação, um homem foi detido. A ocorrência também foi registrada na 105º DP.