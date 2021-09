Charrete elétrica vai circular, inicialmente, às sextas, sábados e domingos, das 10h às 18h - Divulgação/Ascom

Publicado 25/09/2021 18:15

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis colocou em circulação nesta sexta-feira (24), em caráter experimental, uma charrete elétrica para passeios turísticos pelo centro histórico da cidade. O novo modal foi oficialmente apresentado na última terça-feira, durante o lançamento do festival gastronômico Serra Serata - Tutti a Tavola, com a presença do prefeito, Hingo Hammes, e do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. A empresa Carruagens Elétricas Turismo, após chamamento público realizado, apresentou o protótipo escolhido por uma comissão especial para substituir as tradicionais vitórias de tração animal.

Hammes lembra que este é um modal pioneiro no país e de grande importância como serviço de transporte turístico no centro histórico, devido a suas características: "Esta é uma ação inovadora, e este modelo tem, inclusive, despertado o interesse de outros municípios", destaca. O cumprimento dos protocolos de saúde, como higienização dos veículos, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras, são obrigatórios e serão rigorosamente observados.

"As charretes elétricas estão chegando para ficar. Será mais um modal de transporte turístico, melhorando cada vez mais nosso atendimento no setor", acredita o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, lembrando que o veículo procurou manter o mesmo design das vitórias, que durante várias décadas foram utilizadas pelos turistas em visitas a locais famosos da cidade, como o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, o Palácio Rio Negro, a Casa da Princesa Isabel, o Palácio de Cristal, entre outros. As vitórias deixaram de operar em 2018, após plebiscito que definiu o fim do uso de tração animal.

O professor aposentado Alcione Fontura da Silva, e sua esposa Rosana Galvão da Silva, moradores de Santos (SP) visitavam a cidade esta semana a fizeram o passeio experimental na carruagem elétrica. "Estamos encantados com a cidade e também com esse modelo de transporte turístico que em breve será disponibilizado. O veículo ficou muito bonito, bem estilizado, e retrata de forma fidedigna o antigo veículo", disse Alcione. "A carruagem é super confortável e silenciosa. A cidade de Petrópolis nos surpreendeu em todos os sentidos", completou Rosana.

Uma das condutoras que fazem parte da equipe é Taynara Sidenia, ex-charreteira que foi capacitada para guiar o novo veículo. Segundo ela, "a carruagem elétrica por onde passar chama a atenção do público, sendo muito elogiada pelo silêncio e pelo fato do novo modal não poluir o meio ambiente". Além dela, Andreias Roncoroni é outro condutor do veículo turístico.

Após o início dos testes, o veículo passará por ajustes finais. Ele estará circulando, inicialmente, às sextas, sábados e domingos, das 10h às 18h. Até o final de novembro chegarão as três primeiras unidades da frota, quando então o serviço será definitivamente disponibilizado aos turistas e moradores de Petrópolis. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) será responsável por fiscalizar o transporte, podendo aplicar multas ou penalidades de acordo com os instrumentos normativos existentes.