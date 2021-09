Serra Serata - Tutti a Tavola, festival gastronômico tem objetivo de viva a tradição da cultura italiana em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Serra Serata - Tutti a Tavola, festival gastronômico tem objetivo de viva a tradição da cultura italiana em PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 23/09/2021 18:59

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a Casa D´Itália Anita Garibaldi, abre oficialmente nesta sexta-feira (24/9) o Serra Serata - Tutti a Tavola, festival gastronômico que tem por objetivo manter viva a tradição da cultura italiana em Petrópolis. São 60 estabelecimentos inscritos no festival que vai até o dia 3 de outubro.



Adaptado aos tempos atuais, haverá opção de atendimento presencial, take away e também delivery. O lançamento do festival aconteceu na última terça (21), no Restaurante Locanda Centro Histórico, e contou com a presença do prefeito Hingo Hammes; do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; do subsecretário de Grandes Eventos da Setur-RJ, Marcelo Monfort; do Cônsul-Geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice; do bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, entre outras autoridades.



O festival terá cinco categorias específicas: restaurantes especializados (que servem apenas a culinária italiana), pizzarias (que tenham a pizza como carro-chefe em seus cardápios), outros restaurantes (casas que oferecem gastronomia diversificada e incluem também a italiana), só delivery (que servem os pratos da culinária italiana apenas nesse formato) e produtos gastronômicos (para a inclusão de produtores de caponatas, antepastos, pães, massas, biscoitos e doces italianos, entre outros). A curadoria do evento será de Cristina Pellegrini e Walmir Ferreira, comerciantes diretamente ligados à gastronomia italiana em Petrópolis.



Hammes destaca a importância do festival que, além de manter a tradição da homenagem às famílias de descendência italiana na cidade: "Agradeço à Casa d´Itália Anita Garibaldi pela oportunidade desta parceria, de mais uma vez festejar essa cultura através de uma de suas maiores tradições, que é a gastronomia".



O secretário Gustavo Tutuca falou da felicidade de participar do lançamento do festival, evento importante para fomentar o segmento gastronômico local na retomada da economia: "São eventos como esse que queremos promover nos munícipios: integrando a cadeia produtiva do turismo com o poder público e toda a sociedade. Vamos trabalhar muito neste fim de ano, promovendo o turismo do nosso estado. Quero agradecer ao convite e parabenizar a todos os envolvidos".



Para o secretário de Turismo do município, Samir El Ghaoui, o Serra Serata - Tutti a Tavola marca a abertura da temporada da primavera na cidade. "É mais uma ação voltada para moradores e visitantes, que terá opções gastronômicas diversas a preços diferenciados durante este período", disse, convidando a todos para visitarem os estabelecimentos e prestigiarem o festival até o dia 3 de outubro.



A presidente da Casa D´Itália Anita Garibaldi, Graça Vescovini, agradeceu o esforço da Prefeitura para que o evento acontecesse: "Em nome da nossa instituição, com seus 36 anos de existência, e de toda a diretoria, quero agradecer e dizer que estamos extremamente honrados com o apoio para a realização do festival, que vai aproximar cada vez mais a cidade da cultura italiana, através da gastronomia, e fomentar oportunidades para aqueles que trabalham com as nossas ricas e tradicionais receitas".

Na adesão ao festival, os representantes dos estabelecimentos assinaram um termo de responsabilidade, garantindo que o atendimento presencial será realizado com a atenção devida a todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde, assim como as medidas de segurança alimentar previstas nas normativas da vigilância sanitária. Para acompanhar os detalhes do festival, como lista completa dos participantes, pratos oferecidos, fotos e valores, basta acessar o site www.petropolis.rj.gov.br/serra-serata.



Além do festival gastronômico, o Serra Serata deste ano contará com uma exposição e venda de artesanato, que acontecerá na Praça Visconde de Mauá, no Centro, no próximo fim de semana (25 e 26/09) e no seguinte (02 e 03/10). A Casa D´Itália Anita Garibaldi realizará uma missa, em celebração à cultura e as tradições italianas em Petrópolis, na quinta-feira, dia 30/9, às 19h30, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que será transmitida também pelo facebook (facebook.com/casaditalia.garibaldi).