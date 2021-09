Cadastro para cada grupo, por faixa etária, será liberado de forma escalonada - Divulgação/Ascom

Publicado 24/09/2021 20:14

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, anunciaram um calendário para vacinação, na próxima semana, de adolescentes sem comorbidades a partir dos 12 anos contra a covid-19. O cadastro para cada grupo, por faixa etária, será liberado de forma escalonada. Neste sábado (25), o cadastro será liberado para adolescentes a partir dos 14 anos. Na terça-feira (28) poderão fazer o cadastro adolescentes a partir dos 13 anos e, na quinta, (30) a liberação será para quem tem a partir de 12 anos. O cadastramento é obrigatório e deve ser feito no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

"É importante lembrar que todos os públicos já convocados que, por alguma razão, ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 podem agendar a vacinação a qualquer momento. Estamos trabalhando para identificar estas pessoas e vaciná-las", lembrou o prefeito Hingo Hammes, acrescentando que Petrópolis tem, neste momento, 92,44% dos adultos vacinados e 53,46% desta população já tem o ciclo de imunização completo. Até quinta-feira (23/09), 4.259 adolescentes foram vacinados, sendo 543 deles com comorbidades e 3,716 na faixa etária entre 15 e 17 anos sem comorbidades.

“Seguimos avançando com a vacinação dos adolescentes e todos os demais grupos de forma organizada e trabalhando para alcançarmos a meta de termos todos os petropolitanos aptos à vacinar protegidos contra a covid-19”, acrescenta o prefeito Hingo Hammes.

Até quinta-feira (23/09), 228.099 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina em Petrópolis. Do total de vacinados na cidade, 129.424 estão com o esquema de vacinação completo, com a aplicação da segunda dose ou dose única do imunizante.

“É muito importante que os adolescentes e todas aquelas pessoas que fazem parte dos grupos já convocados façam o cadastro e compareçam para se vacinar. A orientação também vale para aqueles que já estão dentro do prazo de receber a segunda dose ou a dose de reforço: verificando que chegou a data, não deixem de procurar os postos para receber a aplicação do imunizante. É uma atitude individual, que é importante pra todos, pois somente com a vacina a pandemia estará controlada. Vacinas salvam vidas!”, destaca o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Número do CPF

A Secretaria de Saúde reforça que pais e responsáveis por crianças e adolescentes devem estar atentos, pois no ato do cadastramento é preciso informar o número do CPF da pessoa a ser vacinada. O documento é exigido pelo Ministério da Saúde para inclusão da informação sobre todos os vacinados, de todas as idades, no sistema nacional, evitando fraudes ou erros que possam prejudicar a identificação dos vacinados posteriormente.

Aqueles que não tem o CPF pode emitir o documento gratuitamente pela internet, no site da Receita Federal. Basta acessar o link https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf e clicar no tópico “Etapas para a realização deste serviço” , seguindo o passo a passo. O link seguinte é o “inscrição de cidadão brasileiro residente no país”. O link para acesso direto ao formulário da Receita Federal é o https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp. O número do novo CPF sai na hora.

Em caso de dúvidas a Secretaria de Saúde mantém disponível o Whatsapp da Saúde - assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428.