Secretaria de Saúde está disponibilizando novo canal de comunicação para informar diretamente à Vigilância Epidemiológica a existência de pessoas com sintomas de COVID-19 no ambiente escolar - Reprodução

Secretaria de Saúde está disponibilizando novo canal de comunicação para informar diretamente à Vigilância Epidemiológica a existência de pessoas com sintomas de COVID-19 no ambiente escolarReprodução

Publicado 23/09/2021 20:45 | Atualizado 23/09/2021 20:56

Petrópolis - Com o objetivo de agilizar a identificação de possíveis casos de COVID-19 em escolas e fortalecer os meios para maior controle sobre a pandemia, a Secretaria de Saúde está disponibilizando um novo canal de comunicação para que funcionários, alunos e seus responsáveis possam informar diretamente à Vigilância Epidemiológica a existência de pessoas com sintomas de COVID-19 no ambiente escolar.

O sistema criado pela Secretaria de Saúde permite a auto notificação de casos de COVID nas escolas pelo link: www.smspetropolis.net.br/notificaeducacao e vem somar aos demais canais para informações, já disponibilizados pela Secretaria de Educação.

“Todas as medidas estão sendo adotadas o município, com a integração de ações entre as Secretarias de Educação e Saúde, para que tenhamos um ambiente seguro nas escolas. A intenção com a criação deste novo canal de comunicação é termos um processo de notificação mais ágil junto à Secretaria de Saúde”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

Com a auto notificação, a Vigilância Epidemiológica passa a receber imediatamente as informações sobre possíveis casos. No canal direto com a Secretaria de Saúde, a pessoa preenche um questionário em que fornece todos os dados pessoais, assim como informações da unidade escolar que frequenta, informa se é atendida em alguma UBS ou PSF e relata os sintomas que apresenta. Tendo em mãos as informações, a Secretaria de Saúde fará de imediato três ações: investigação do caso pela Vigilância Epidemiológica; informação à Secretaria de Educação e informação à unidade escolar.

“Importante destacar que os dados pessoais informados são sigilosos e ficarão restritos à Vigilância Epidemiológica, que irá apurar mais detalhes sobre o caso relatado e fazer o monitoramento em caso de confirmação. Em paralelo, será repassado à Secretaria de Educação um relatório sobre o número de casos novos, especificando a unidade escolar. A escola também será informada que a Secretaria de Saúde recebeu uma notificação de caso na unidade”, explica o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.