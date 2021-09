No fim da última semana, a nova prestadora do serviço público lançou o aplicativo Ilumina Petrópolis - Divulgação/Ascom

No fim da última semana, a nova prestadora do serviço público lançou o aplicativo Ilumina PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 24/09/2021 20:52

Petrópolis - O Ilumina Petrópolis, programa do governo municipal que vem recuperando pontos do parque de iluminação da cidade, chegou a 2.220 manutenções feitas em 21 dias. Na prática, significam uma média de 104 pontos de iluminação feitos todos os dias, desde o dia 3 deste mês - quando a Vasconcelos e Santos LTDA, vencedora da licitação, começou a operar, ainda em teste (a nova empresa passou a operar de maneira integral, com todas as equipes, no dia 8). No fim da última semana, a nova prestadora do serviço público lançou o aplicativo Ilumina Petrópolis. Desde então, foram mais de 450 atendimentos realizados através da plataforma. O recorde foi batido na última quinta-feira (23), quando foram iluminados 217 pontos.

“As equipes trabalham 24 horas e, já nos próximos dias, vamos zerar a demanda que estava reprimida, passando a atender ainda mais rapidamente os pedidos registrados agora. Uma cidade iluminada é uma cidade mais segura para a população e estamos trabalhando intensamente para que seja prestado um serviço de qualidade", frisou o prefeito Hingo Hammes, lembrando que este novo contrato vai gerar economia aos cofres públicos, já que o valor do contrato atual é 30% inferior ao anterior.

Segundo o coordenador de iluminação da Vasconcelos e Santos, Dayvson Vasconcelos, a previsão é de que esta etapa de atendimento à demanda reprimida seja finalizada em até 10 dias. “À medida que o trabalho vem sendo executado, a nossa equipe tem se adaptado, vem conhecendo a rotina da cidade. A mesma equipe faz a mesma região. Para conhecer os bairros, os funcionários contam com o apoio dos moradores e lideranças locais, procurando atender não apenas os pedidos que recebemos do departamento de iluminação pública e pelo aplicativo, mas também identificando pontos para tornar o trabalho executado em cada bairro mais eficiente”.

App já recebeu mais de 450 pedidos de manutenção

O parque de iluminação da cidade - que conta com mais de 40 mil pontos - tem mais uma ferramenta de apoio à população. Desde o fim da semana passada, está disponível nas lojas virtuais para Android e Apple o aplicativo Ilumina Petrópolis. O serviço oferecido pela Vasconcelos e Santos LTDA, serve para facilitar os pedidos de reparos.

“Até agora foram 450 pedidos recebidos. O usuário baixa o app e ali ele consegue colocar o endereço ou usar o sistema de GPS para marcar o local onde está o poste que precisa de reparo na luminária. Essa ação gera um protocolo para o usuário, que pode acompanhar o pedido também pelo aplicativo. Em média, temos conseguido atender a essas demandas em um prazo de até 48 horas”, informa o coordenador de iluminação da empresa.

Entre as facilidades da ferramenta, a possibilidade de ler a etiqueta no poste e identificar automaticamente o local onde a manutenção se faz necessária. “Cada poste vai contar, além da numeração, com um QR Code, desses que podem ser lidos com as câmeras dos smartphones. Ao utilizar o aplicativo, a pessoa que quer a manutenção vai poder identificar automaticamente o local de onde se trata a demanda de manutenção. É possível ainda fazer a identificação digitando o endereço ou ainda localizando a rua no mapa virtual”, informa a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, que destaca que em breve a empresa contará com novos canais de atendimento também por telefone.

Mais de 104 pontos de iluminação recuperados por dia

Desde o início da operação da nova empresa, no dia 3 deste mês, 2.220 pontos de iluminação foram recuperados em 22 bairros, além do Centro Histórico. O que na média significa 104 pontos iluminados todos os dias, durante os 21 dias de atuação. O trabalho do Ilumina Petrópolis vem seguindo o esquema de atendimento em mutirão dos bairros. Nesta semana, com atendimento a 17 bairros. Neste sábado (25), o trabalho acontece no Retiro, Quissamã, Esperança, Itamarati e Cascatinha.