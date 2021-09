Equipes vão percorrer terminais para fazer o recadastramento dos trabalhadores e a atualização dos números de telefone dos associados - Divulgação

Equipes vão percorrer terminais para fazer o recadastramento dos trabalhadores e a atualização dos números de telefone dos associadosDivulgação

Publicado 27/09/2021 14:54

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis retornou hoje, segunda-feira, 27 de setembro, com o projeto Sindicato Itinerante. Nesta segunda-feira, a equipe do Sindicato está no Terminal do Itamarati, para ouvir as demandas dos rodoviários que trabalham nas linhas que passam pelo local, das 10h às 15h.



O Sindicato Itinerante já era realizado antes da pandemia e a intenção é retomar este trabalho, de forma periódica, para aproximar o Sindicato dos Rodoviários dos trabalhadores, nas suas solicitações mais cotidianas.



“Entendemos que os nossos trabalhadores têm uma vida corrida e, muitas vezes, não conseguem dispor de tempo para irem até o Sindicato ou, até mesmo, ligar para a nossa sede para falar sobre suas reivindicações. Por isso, a partir de hoje, vamos estar mais perto de cada um dos rodoviários”, destacou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis.



Nesta primeira ação, além de ouvir os trabalhadores, o Sindicato Itinerário tem a intenção ainda de atualizar o cadastro dos rodoviários associados, para que seja possível aplicar uma nova forma de interação com os trabalhadores, que vai ser realizada via WhatsApp, por meio de grupos e listas de transmissão. Assim, os trabalhadores receberão informações sempre atualizadas sobre as ações do Sindicato em prol dos trabalhadores. Para isso, as equipes vão percorres os terminais para fazer o recadastramento dos trabalhadores e a atualização dos números de telefone dos associados, além de conversar com os demais rodoviários e explicar as vantagens de fazer parte do Sindicato.



Nesta retomada a equipe do Sindicato vai percorrer os terminais da cidade nas seguintes datas e locais, sempre das 10h às 15h, horário tradicional das trocas de turnos:

27/09 - Terminal Itamarati

28/09 - Terminal Corrêas

29/09 - Terminal Itaipava

01/10 - Terminal Bingen

04/10 - Terminal Centro



Mais informações podem ser obtidas na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis que fica localizado à Rua Visconde de Souza Franco, 121 - (25025-281) Centro – Petrópolis/ RJ, através dos telefones (24) 2242-5656, (24) 2235-7466 e (24) 98832-7068, e agora também do site www.sindrodoviariospetropolis.com.br, do Facebookhttps://www.facebook.com/sind.rodoviarios.petropolis e do Instagramhttps://www.instagram.com/sindrodoviariospetropolis/.