Spaguetti con Gamberi, espaguete com camarões ao molho de tomate com especiarias, servido pelo restaurante PellegriniMarco Antonio Pereira

Publicado 26/09/2021 10:27 | Atualizado 26/09/2021 10:52

Petrópolis - Começou na última sexta-feira (24) o festival gastronômico Serra Serata - Tutti a Tavola, que vai promover até o próximo final de semana a culinária italiana em Petrópolis. O objetivo é manter viva a tradição dos imigrantes italianos que chegaram à cidade junto com outros povos ainda no século XIX. São 60 estabelecimentos inscritos no evento.

A reportagem de O Dia esteve em um desses restaurantes participantes, o Pellegrini, que fica na rua 13 de Maio, no centro da cidade. A casa, administrada pelos irmãos Antônio e Augusto Pellegrini vai apresentar um cardápio especial, como por exemplo o Spaguetti con Gamberi, espaguete com camarões ao molho de tomate com especiarias.

O restaurante tem suas origens ainda no longínquo ano de 1898, com o bisavô dos atuais proprietários, que era imigrante italiano e abriu um estabelecimento do tipo "secos e molhados", com um armazém na parte da frente e uma fábrica de massas nos fundos.

O restaurante funciona na atual localização desde o ano de 2015, depois que o antigo negócio fundado pelo bisavô de Antônio e Augusto foi fechado ainda nos 1970.

Restaurante Pellegrini fica na rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis Reprodução/Redes Sociais

Participante do Serra Serata, exceto no ano passado no auge da pandemia, o restaurante Pellegrini também vai disponibilizar nessa edição do evento mais dois pratos especiais: Caponata di Verdure (Caponata de berinjela, abobrinha, pimentões vermelhos e amarelos, servida com torradas) e Gnocchi di Spinaci alla Teodosia (Nhoque de batatas com espinafre no molho de alho poró, gorgonzola e amêndoas), prato esse que leva o nome em homenagem à bisavó dos proprietários.

Serra Serata e Casa d'Itália Anita Garibaldi

Marzio Fiorini, diretor cultural da Casa d'Itália Anita Garibaldi, disse que o festival ajuda a trazer à tona toda a cultura italiana na cidade: "Acredito que esse seja o legado mais importante que a gente possa deixar para nossos jovens, para nossos descendentes de italianos, através da gastronomia, da arte, da música, da moda, do design, incentivando uma nova geração a olhar para essa cultura que estava adormecida".

A Casa d'Itália Anita Garibaldi, segundo Marzio, também está promovendo outros eventos para marcar a semana dedicada à cultura italiana em Petrópolis. Neste sábado (25)aconteceu a apresentação da coleção de moda da estilista ítalo-brasileira Anamaria Montezano, no atelier da artista no bairro Valparaíso.

A estilista ítalo-brasileira Anamaria Montezano (direita) recebeu convidados em seu ateliê para apresentação de sua coleção de moda, evento promovido dentro do Serra Serata Divulgação/Marzio Fiorini

Na próxima quinta-feira (30) acontece uma missa especial com apresentação do coral dos Canarinhos, que também será transmitida pelo Facebook da instituição: facebook.com/casaditalia.garibaldi.