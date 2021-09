Trabalhos visam a garantir que o fogo em vegetação, já controlado, não volte a atingir a região - Divulgação/Ascom

Publicado 26/09/2021 23:23

Petrópolis - As equipes de plantão da Defesa Civil de Petrópolis retomam os trabalhos na área afetada por incêndio florestal, em Secretário, no distrito de Pedro do Rio. Os agentes darão apoio aos brigadistas do 15° Grupamento de Corpo de Bombeiros que, em monitoramento pela manhã deste domingo (26), identificaram áreas ainda quentes ao longo dos 234 hectares afetados. O incêndio teve início na quinta-feira (23) e desde a sexta-feira, as equipes da Defesa Civil atuam no suporte para o controle.

Os trabalhos de hoje (26) visam garantir que o fogo em vegetação, controlado ontem, não volte a atingir a região, visto que a chuva registrada no fim da tarde e noite de ontem, não foi o suficiente para resfriar o local. O Corpo de Bombeiro está com mais duas equipes para realizar o monitoramento da área. Ontem, o trabalho de controle contou com cerca de 60 agentes, em atuação terrestre e aérea, com dois helicópteros destacados para a operação. Além dos Bombeiros e Defesa Civil, houve suporte do INEA, ICMBio e Rede de Operações de Emergência de Rádio Amadores (ROER).

A Defesa Civil reforça as orientações de cuidados necessários na prevenção de incêndio florestal. É importante que a população não queime lixo, não solte balões e não jogue guimba de cigarro aceso próximo à vegetação. Em casos de identificação de focos de incêndio, as autoridades competentes devem ser acionadas pelo 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).