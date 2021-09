Teste antígeno permite a detecção do novo coronavírus desde os primeiros dias de infecção e tem resultado liberado em 15 minutos - Divulgação/Ascom

Teste antígeno permite a detecção do novo coronavírus desde os primeiros dias de infecção e tem resultado liberado em 15 minutosDivulgação/Ascom

Publicado 27/09/2021 20:24

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, anunciaram o Testa Petrópolis, programa de busca ativa por pacientes com sintomas de COVID-19, com testagem rápida, feita por equipes de unidades com Estratégia de Saúde da Família - UBSs e PSFs.

O teste antígeno permite a detecção do novo coronavírus desde os primeiros dias de infecção e tem resultado liberado em 15 minutos. Paralelo à vacinação, o Testa Petrópolis vem somar com as ações para melhor controle da pandemia de covid-19 na cidade. A testagem está sendo realizada em áreas atendidas por equipes que compõem unidades de saúde dos bairros em pacientes com sintomas respiratórios.

“Temos hoje uma situação mais estável em relação à covid-19, tanto em relação à demanda por atendimentos, quanto nas internações, que se mantém em níveis baixos. A vacinação está avançando em diferentes frentes, seguimos com a imunização de adolescentes, com a aplicação e doses de reforço nos idosos e todos os demais públicos, mas a pandemia ainda não acabou. Este tipo de testagem, feita praticamente em casa, é importante para o melhor controle da pandemia”, destaca Hammes.

Nas unidades, onde a testagem está sendo implementada gradativamente, o trabalho de identificação dos pacientes para a aplicação de teste pode ser feito tanto durante as consultas, quanto durante os atendimentos domiciliares de rotina para acompanhamento dos pacientes.

“Ao perceber que o morador apresenta algum sintoma respiratório, as equipes de saúde aplicam do teste. Em caso de resultado positivo o paciente já recebe todas as orientações necessárias, como a necessidade de isolamento para evitar a contaminação de outras pessoas, além de ter os dados enviados para a central de monitoramento. A intenção ao fazermos esta testagem nas UBSs e PSFs é reduzir a circulação da doença, uma vez que a pessoa já recebe o diagnóstico em casa”, explica Aloisio.

Equipes que atuam nas unidades com Estratégia de Saúde da Família já passaram por treinamento com a Vigilância Epidemiológica para atualização sobre a coleta de materiais para o exame antígeno. Os exames serão realizados com 9.500 testes rápidos enviados ao município pela Secretaria de Estado de Saúde.

Nesta segunda (27), Petrópolis tem 107 pacientes internados, sendo 48 em UTIs e 59 em leitos clínicos, 28,79% e 18% respectivamente. O município tinha 196.917 testes realizados, com 48.267 casos confirmados de COVID-19. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que o município tem 45,875 recuperados e contabiliza 1.512 mortes em função da doença.