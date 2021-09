Prefeitura informa que denúncias devem ser notificadas à Polícia Civil - Reprodução

Prefeitura informa que denúncias devem ser notificadas à Polícia CivilReprodução

Publicado 28/09/2021 14:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, está emitindo um alerta para os comerciantes da cidade. Um homem afirmando ser fiscal sanitário informa por ligação que o comércio será vistoriado pelo órgão. Em seguida ele pede o depósito ou transferência no valor de R$ 600 para "cancelar a vistoria" e não "incomodar" o comerciante. Cerca de dez pessoas já identificaram o golpe em Petrópolis.

O coordenador da Vigilância Sanitária do município, José Roberto Pereira, alerta sobre a prática: "Nenhum servidor da Vigilância Sanitária, seja fiscal ou administrativo, está autorizado a solicitar e receber valores sob qualquer pretexto, seja em fiscalização ou mesmo na sede do órgão. Todo procedimento fiscal é registrado com a lavratura de termos de visita, notificação ou intimação, em que é facultado direito de recurso. No caso de auto de infração ou multa, é a Secretaria de Fazenda que passa a acompanhar o procedimento, sempre com documentação".

O chefe da Fiscalização Sanitária, Carlos Schaefer, lembra ainda que não é a primeira vez que esse tipo de golpe é identificado nas cidades do Estado: "Há um tempo atrás, uma quadrilha adotou o mesmo procedimento, utilizando o nome da Vigilância Sanitária para aplicar golpes em comerciantes. É importante que o comerciante abordado desconfie, entre em contato com a coordenação da Vigilância, e, principalmente, que procure a polícia e denuncie. Já recebemos informações sobre 10 casos na cidade e estamos emitindo o alerta para conscientizar as pessoas".

A Vigilância Sanitária municipal disponibiliza o telefone de contato (24) 2246-9041. As denúncias devem ser realizadas para a Polícia Civil. “As vítimas devem denunciar o fato imediatamente na Delegacia de Polícia da área para investigação do ocorrido”, disse o delegado titular da 105ª DP, João Valentim Neto, lembrando que as pessoas podem entrar em contato pelos números (24) 98833-8175, (24) 2291-0604 e (24) 2291-0816.