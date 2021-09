Desde janeiro deste ano o município registrou geração de 1.490 novas vagas de emprego - Reprodução

Desde janeiro deste ano o município registrou geração de 1.490 novas vagas de empregoReprodução

Publicado 29/09/2021 20:31

Petrópolis - Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de agosto colocam Petrópolis em destaque no quesito empregabilidade. Pelo terceiro mês consecutivo a cidade apresenta saldo positivo de empregos. Só no mês de agosto foram criados 492 novos postos de trabalho no mercado formal. Desde janeiro deste ano o município registrou geração de 1.490 novas vagas de emprego (levando em conta admissões e demissões).

Os dados mostram que, em agosto, pelo segundo mês consecutivo, todos os setores da economia petropolitana tiveram saldo positivo. O setor industrial foi o que apresentou a maior alta no número de contratações, com 3,44%, seguido pelo segmento da indústria, que apresentou um crescimento de 1,08%, com saldo positivo de 114 vagas.

O prefeito Hingo Hammes afirma que o sinal positivo aumenta ainda mais a confiança dos empresários. “Nossa expectativa é positiva. São três meses seguidos com saldo positivo na geração de empregos e, com o avanço da vacinação contra a covid-19, estamos otimistas em relação à recuperação econômica", aponta Hammes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, detalha que os números são positivos e que as previsões anteriores, de um crescimento continuo e sustentável, estão se confirmando. “Em uma perspectiva, colocando todos os entraves resultantes da pandemia, a economia da cidade deu um sinal claro de recuperação. Nenhum setor apresentou índice negativo, existe uma forte tendência que haja uma melhora maior com a aproximação do final do ano, com contratações para o Natal”.