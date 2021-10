Campanha deste ano vem tratar das mudanças ocorridas em função da pandemia da Covid-19 - Reprodução

Campanha deste ano vem tratar das mudanças ocorridas em função da pandemia da Covid-19Reprodução

Publicado 01/10/2021 10:23

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Petrópolis, vai ser palco da cerimônia de abertura deste ano do Outubro Rosa na cidade. Neste dia 1º de outubro, às 17h30, será realizada a solenidade de abertura na unidade, seguida de uma benção especial.



Durante a cerimônia será apresentada a programação a ser realizada durante todo o mês de outubro, como rodas de conversa, palestras e ações que serão realizadas junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos Postos de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde do município.



Além de ser referência em atendimento a pacientes com câncer, em Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro foi o local escolhido para a cerimônia de abertura para chamar a atenção da sociedade e do poder público para a importância do trabalho realizado no local, da manutenção do espaço e, principalmente, de investir na qualidade do atendimento prestado.



“A intenção da APPO é dar um grande abraço no Hospital Alcides Carneiro, para que todos tomem ciência da importância do hospital para os pacientes com câncer. O HAC uma UNACON, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, sendo referência para quem busca o cuidado, com exames periódicos que possibilitam o diagnóstico precoce, além da cirurgia, tratamento e acolhimento durante todo o tratamento”, destacou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos.

Com o tema “O Normal Mudou, o Câncer Não”, a campanha deste ano vem tratar das mudanças ocorridas em função da pandemia da Covid-19, enfatizando a importância do tratamento de câncer, além de promover junto à sociedade ações de prevenção, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce do câncer. Neste sentido, a APPO vem promovendo na cidade, desde 2009, o Outubro Rosa.