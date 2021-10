Casos foram registrados na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Publicado 30/09/2021 20:12

Petrópolis - Dois homicídios foram registrados em menos de duas horas na última terça-feira (28) em Petrópolis. Os casos aconteceram no Valparaíso e no Independência, respectivamente. As vítimas foram mortas a tiros e as motivações dos crimes, segundo a polícia, podem estar ligadas ao tráfico de drogas nas localidades. Policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, investigam os dois casos.