Qualificação faz parte da campanha do "Setembro Amarelo" do município, que busca a conscientização para a valorização da vidaDivulgação/Ascom

Publicado 30/09/2021 18:31

Petrópolis - Com o tema “Rastreio e manejo da ideação suicida”, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (29) uma capacitação para os profissionais da rede de saúde sobre o assunto. A qualificação, que aconteceu de forma virtual, faz parte da campanha do “Setembro Amarelo” do município, que busca a conscientização para a valorização da vida.

“A pandemia afetou a vida de diferentes formas. Precisamos adaptar os nossos atendimentos para que possamos atender as pessoas de acordo com as suas necessidades. Independente do momento que a pessoa esteja passando, precisamos mostrar que há um suporte do poder público para oferecer ajuda e acolhimento. Devemos valorizar a vida, nosso maior bem”, completa o prefeito Hingo Hammes.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, comenta que através do encontro, já saíram definições de ações que serão implementadas na rede. “Com esta capacitação, os profissionais da rede farão um rastreio das pessoas, utilizando uma escala de avaliação, na qual serão identificadas aquelas com maior vulnerabilidade para o atendimento imediato”.

A Prefeitura de Petrópolis oferece o acompanhamento psicológico no município. O encaminhamento é feito pela atenção básica, pelas equipes dos postos de saúde da família e unidades básicas de saúde. Em casos mais graves, as pessoas podem se encaminhar para os Centro de Atenção Psicossocial (Caps) diretamente. Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) realizam atividades internas, voltadas para a prevenção preconizada no Setembro Amarelo, junto aos pacientes e familiares que são acompanhados nesses equipamentos.

O município possui quatro Centros de Atenção Psicossocial. O Caps Nise da Silveira, no Centro da cidade, e o Núbia Helena, em Itaipava, atendem o público adulto. A unidade Sylvia Orthof, também no Centro da cidade, recebe o público infantil. Já o Caps AD Fênix, atende pessoas com problemas com álcool e drogas.

Setembro Amarelo teve ação nos postos de saúde e nas ruas

Durante o mês de setembro, a Prefeitura de Petrópolis realizou uma série de ações nos postos de saúde do município. Foram promovidas terapias comunitárias e atividades de grupo nas unidades de saúde da 24 de Maio, Dr. Thouzet, Posse, Independência, Bataillard, Pedras Brancas e na Academia da Saúde do Parque Cremerie.

Além disso, a Coordenadoria de Juventude promoveu nesta terça-feira (28), uma ação de conscientização a população na Praça Dom Pedro, com orientações e informações sobre o tema. A atividade foi idealizada com base na pesquisa Juventude em Dados. A iniciativa realizada para traçar o perfil social do jovem petropolitano, concluiu que 57% dos entrevistados sofrem ou já sofreram depressão. Outra iniciativa realizada pela coordenadoria, foi o debate por meio de uma live nas redes sociais sobre a saúde mental do jovem durante a pandemia.