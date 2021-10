Técnicas de Duque de Caxias estiveram na Vila São Francisco, no Meio da Serra, onde estão sendo colocados quatro kits de fossas - Divulgação/Ascom

Publicado 01/10/2021 21:03

Petrópolis - Técnicos da prefeitura de Duque de Caxias visitaram Petrópolis nesta semana para conhecer o projeto das fossas sépticas que estão sendo instaladas nas comunidades pelo governo municipal de Petrópolis. Eles estiveram na. Essa ação vai garantir o tratamento de esgoto para cerca de 70 pessoas.

O kit é composto de fossas, filtros, tubos e conexões. O objetivo é fazer o tratamento primário do esgoto doméstico, evitando o lançamento dos dejetos diretamente em rios, lagos ou mesmo na superfície do solo. Desse modo, as fossas impedem a poluição e a contaminação das fontes que abastecem as casas.

A prefeitura já fez a colocação de quatro kits de fossas no Morro dos Anjos, no Caxambu, e vai instalar mais quatro na comunidade Unidos Venceremos, no Quarteirão Brasileiro, nos próximos dias. Já na Comunidade do Ingá, na Posse, serão colocados cinco biodigestores com o mesmo objetivo de preservar o meio ambiente.

"Com as fossas sépticas e os biodigestores, garantimos que o esgoto produzido deixe de ser despejado na natureza, contribuindo com o meio ambiente e com a qualidade de vida dos moradores", disse o prefeito Hingo Hammes.

O subsecretário de Agricultura de Duque de Caxias, Marquinhos Rocha, esteve na visita em Petrópolis e garantiu que “existe um grande interesse em reproduzir esse projeto na cidade, já que o investimento é baixo e o retorno para as comunidades é garantido, ajudando também na preservação dos bairros”.

A instalação das fossas sépticas é uma ação da prefeitura de Petrópolis, através das secretarias de Meio Ambiente e de Obras, com o apoio da Águas do Imperador e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). “Essa ação proporciona diversos benefícios para os moradores e garante a preservação dos recursos naturais das áreas atendidas”, completa o secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell.