Cartaz de divulgação do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI)Reprodução

Publicado 02/10/2021 09:26

Petrópolis - Começa no próximo dia 4 de outubro a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorre dentro do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI). Com a temática “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”, o Mês visa mobilização da população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de Ciência, Tecnologia e Inovações, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação.

Com isso, o Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC (unidade de pesquisa do MCTI), promoverá uma série de atividades que abordarão a transversalidade da ciência dentro das pesquisas, como por exemplo, a da Covid-19.



Um dos destaques da SNCT 2021 será como a pesquisa tem ajudado no enfrentamento mundial e emergencial do coronavírus. A pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Bioinformática do LNCC, Ana Tereza Vasconcelos, relata o que será abordado durante a sua atividade na Semana: “O monitoramento do novo coronavírus é um desafio para a comunidade científica. A vigilância genômica fornece importantes informações a respeito das características virais e dinâmica do curso da doença em nosso país. Nesta atividade, os membros do Laboratório de Bioinformática (LABINFO) do LNCC mostram de forma lúdica como as pesquisas nessa área são desenvolvidas e como podem auxiliar no combate a pandemia de Covid-19”.



Acontecerão ainda outras atividades abordando as principais áreas do conhecimento atendidas pelo Supercomputador Santos Dumont, ressaltando o papel transversal dessa infraestrutura de apoio à pesquisa e que hoje, se consolida como o terceiro pilar da ciência.



No dia 21 de outubro, o LNCC apresentará sua programação no Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI). Veja a programação completa do Mês em: https://semanact.mcti.gov.br/.



Toda a programação e atividades são gratuitas e serão transmitidas no canal do LNCC e do MCTI no YouTube:



https://www.youtube.com/c/LNCCbr

https://www.youtube.com/user/ascommcti