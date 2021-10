Nesta semana estão disponíveis 9 vagas no Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis - Reprodução

Nesta semana estão disponíveis 9 vagas no Balcão de Empregos da Prefeitura de PetrópolisReprodução

Publicado 01/10/2021 21:50

Petrópolis - Com os números do Caged apontando para a recuperação do setor econômico no município, com saldo positivo de 492 vagas na última atualização, o Balcão de Empregos, que é coordenado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, continua a oferecer oportunidades para as pessoas que estão à procura de recolocação no mercado de trabalho. Nesta semana estão disponíveis nove vagas.

Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que o cadastro e o currículo também estejam atualizados, de maneira que as empresas possam fazer o contato correto com aquelas pessoas que possuam o perfil para a oportunidade ofertada. Essa atualização é feita diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/candidatos/add/. Caso o candidato tenha alguma dúvida ou interesse, pode procurar o atendimento presencial no Detra, que fica na Dr. Porciúncula, 75, Centro. O telefone para contato é o 2246-8942.

"Estamos trabalhando muito para estimular esta recuperação econômica, com um contato próximo das empresas locais e com uma política de incentivos fiscais atualizada, mais atrativa. Temos feito contato com as empresas petropolitanas para que as mesmas utilizem o Balcão de Empregos. O serviço une quem precisa de mão de obra, nas mais diferentes áreas, e quem busca uma oportunidade no mercado", lembra o prefeito Hingo Hammes.

Os empresários interessados em oferecer empregos também podem disponibilizar as vagas, de forma gratuita, diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/empresas/index. Basta fazer o cadastro e informar a vaga.

Vale ressaltar que a prefeitura é responsável apenas pela divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações. As nove vagas disponíveis desta semana são essas:

1.Operador de Telemarketing / Feminino / Uma vaga / Faixa Etária de 20 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 2 anos em CTPS

2.Atendente de Lanchonete / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 27 a 37 anos / Ensino Superior Incompleto / Experiência de 1 ano / CNH B

3.Repositor de Mercadorias / Masculino / Duas vagas / Faixa Etária de 20 a 35 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses

4.Atendente de Loja / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 40 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses

5.Operador de Retroescavadeira / Masculino / Duas vagas / Faixa Etária de 35 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses / CNH B

6.Eletricista / Masculino / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 55 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses

7.Motorista de Furgão / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 35 anos / Ensino Médio / Experiência de 1 ano / CNH B