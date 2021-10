Protocolos sanitários estão sendo respeitados e retornaram às unidades com a certificação Escola Segura - Divulgação/Ascom

Publicado 02/10/2021 09:51 | Atualizado 02/10/2021 09:54

Petrópolis - A rede municipal de Educação de Petrópolis recebe na segunda-feira (4) o terceiro grupo previsto no escalonamento do retorno das aulas presenciais. Voltarão para o atendimento as turmas do 4º e 5º períodos da Educação Infantil, além dos 6º / 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, classes especiais e salas de recursos multifuncionais. Com esse grupo, além das 87 escolas que já estavam em funcionamento, mais 58 unidades receberão estudantes, incluindo os Centros de Educação Infantil que atendem turmas de 4º e 5º períodos.

“Estamos acompanhando de perto o retorno dos alunos às escolas. É muito bom ver a alegria dos estudantes neste momento. Estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos, com uso de EPIs, máscaras e distanciamento. Importante lembrar que o retorno presencial é opcional, ou seja, os responsáveis que ainda não se sentem seguros podem optar por manter o estudante no ensino remoto. As equipes das escolas estão de parabéns pela preparação, disposição e cuidado com os alunos”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

“O retorno presencial segue, com cautela, respeito aos protocolos e acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de Educação. Sempre com muito cuidado, seguindo as recomendações sanitárias e monitorando eventuais suspeitas ou casos na rede. Esse é um novo grupo que estará voltando para as unidades e estarei acompanhando de perto a evolução desse retorno gradual. Na própria segunda estarei visitando unidades escolares”, confirmou o novo secretário de Educação, José Luiz Lima.



Na última quinta-feira (30), José Luiz participou do Grupo de Trabalho que elaborou o Plano de Retorno às atividades presenciais, ouviu as demandas do grupo e se comprometeu a participar dos encontros semanais e levar as propostas e discussões do grupo para análise no Executivo.