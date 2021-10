Drogas apreendidas em uma das operações da Polícia em Petrópolis nesta segunda-feira (4) - Divulgação

Publicado 05/10/2021 10:23

Petrópolis - No início da tarde desta segunda-feira (4), a equipe reservada do 26° BPM obteve informações de que traficantes da Vila São Joaquim estariam escondendo drogas em uma área de mata, onde após vasculhar a região, foram encontrados enterrados dois baldes com 3.500 cápsulas de cocaína e 63 pedras de crack.

Em outra operação, à noite, a equipe do DPO do Bingen, em patrulhamento pelo bairro Fazenda Inglesa, avisou dois suspeitos, que fugiram, deixando para trás uma mochila contendo 43 frascos do cheirinho da Loló e 22 cápsulas de cocaína.

As ocorrências foram registradas na 105º DP, no Retiro.