Vítima foi socorrida e levada para o Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas - Reprodução

Publicado 04/10/2021 17:43

Petrópolis - Uma mulher está internada no Hospital Alcides Carneiro (HAC) depois de ser esfaqueada pelo companheiro na noite do último domingo (3), em mais uma tentativa de feminicídio em Petrópolis. A vítima foi atingida no rosto, no abdômen e nas mãos, mas não corre risco de morte, enquanto o agressor se encontra foragido.

O crime aconteceu no Castelo São Manoel, em Corrêas. Policiais militares foram acionados por vizinhos para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local o homem já tinha fugido. A mulher foi socorrida e levada para o hospital. O crime está sendo investigado pela 105ª DP, no Retiro.