Volta às aulas presenciais em PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 04/10/2021 21:05

Petrópolis - Massinha de modelar, lápis de colorir e muitas histórias para contar! Dessa forma os alunos dos 4º e 5º períodos da Educação Infantil dos Centros de Educação da rede municipal foram recebidos nessa segunda-feira (4), no início do retorno presencial do 3º Grupo, conforme calendário de escalonamento da Secretaria de Educação.

As turmas dos 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, além das classes especiais e salas de recursos multifuncionais das escolas também receberam os alunos, respeitando os protocolos de segurança e o escalonamento das turmas, conforme preconiza o Plano de Retorno às Atividades Presenciais.



“É importante salientar que o retorno está sendo monitorado pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação e que o pais continuam podendo optar ou não pelo retorno presencial. O atendimento remoto continua para aqueles que assim preferirem, mas, a adesão ao presencial tem sido positiva. As crianças estão sendo muito bem recebidas pelas equipes”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.



O secretário de Educação, José Luiz Lima fez questão de conferir o retorno da educação infantil. Junto com o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Yuri Moura, esteve no CEI Professora Anna Nardi e no CEI Zilda Arns. Na ocasião, aproveitou para conversar com funcionários e com as crianças.



“Acompanhando esse retorno conseguimos perceber o quanto esse contato das crianças com o ambiente escolar faz bem para cada uma delas. Por isso quero deixar às famílias, uma mensagem de tranquilidade. Os alunos estão felizes. Junto com o prefeito Hingo Hammes estabelecemos dois princípios para que esse retorno acontecesse de maneira segura, o cuidado necessário com as pessoas, funcionários e comunidade escolar e a sustentabilidade do processo. Por isso, continuaremos acompanhando, todos os dias esse processo, para garantir que os protocolos sejam seguidos”, confirmou José Luiz.



Seguindo o protocolo de retorno, o Centro de Referência em Educação Inclusiva Aline de Sousa, a Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont e Escola Municipal Paulo Freire receberam as classes especiais e os alunos nos atendimentos educacionais especializados. As salas de recursos que ficam em 59 escolas da rede também retornaram o atendimento. Cerca de 80 estudantes foram atendidos por essas instituições, que prepararam e-book e vídeos informativos especialmente para as crianças. No CREI Aline de Souza, os estudantes receberam kits de higienes personalizados.



Calendário de retorno

O próximo e último grupo que retornará ao presencial será o 4, em 11 de outubro, com as turmas de Centros de Educação Infantil – 0 a três anos, além do 3º período das Escolas de Educação Infantil.