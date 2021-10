Até o momento 2.385 pessoas receberam a dose de reforço na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 06/10/2021 16:19

Petrópolis - Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Petrópolis abriu nesta quarta-feira (6) cadastro para a aplicação das doses de reforço da vacina contra a COVID-19 em pessoas com mais de 60 anos.

O reforço deve ser aplicado a partir de 180 dias (seis meses) após o dia em que o esquema de vacinação foi concluído, o que ocorre com a aplicação da segunda dose ou dose única da vacina. Para receber a dose é importante o preenchimento do cadastro no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br)



“O agendamento para a aplicação da dose de reforço é fundamental para que a Secretaria de Saúde faça o planejamento e organize a distribuição das doses e para que a vacinação continue acontecendo de forma organizada também para este grupo, com todas as pessoas agendadas encontrando a vacina no posto que escolheram”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Até o momento 2.385 pessoas receberam a dose de reforço na cidade. Destas, 1.677 são idosos com mais de 70 anos, entre os quais idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência. Também estão recebendo a dose de reforço pacientes imunossuprimidos (que têm imunidade baixa) e trabalhadores da Saúde acima de 18 anos.