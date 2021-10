Ações no HCC vão contar ainda com a arrecadação de alimentos não perecíveis - Divulgação

Publicado 06/10/2021 10:09

Petrópolis - Prevenção e tratamento dos diversos tipos de câncer que afetam mulheres de todas as idades serão o tema de um ciclo de palestras, com início esta semana, no Hospital Clínico de Corrêas (HCC). Os eventos fazem parte de inúmeras ações dedicadas ao mês de outubro em diversas unidades de saúde em todo o país. As palestras terão a participação de profissionais e enfermeiras da APPO (Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos), da enfermeira do próprio HCC, Naythiele Medeiros, e as nutricionistas Talyta Baptista e Wanessa Wendling, também do HCC.

Na próxima quinta-feira, dia 07 de outubro, a APPO inicia o ciclo de palestras traçando a relação entre o novo normal, trazido pela pandemia da COVID-19, e o câncer, com o tema “O normal mudou, o câncer não”. Profissionais da associação darão continuidade ao contato com o público também nos dias 14, 21 e 26 de outubro. Já nos dias 28 e 29, as palestras serão conduzidas por enfermeiros e nutricionistas da unidade hospitalar.

“Ficamos felizes em poder fazer parte das palestras podendo levar informação a todos. A alimentação faz parte do processo de uma vida saudável e forte aliada aos pacientes oncológicos. Temos a certeza de que a parceria com a APPO é perfeita para que possamos tratar do assunto com quem domina o tema. Além disso, esse encontro com o público vai ser de grande importância a todos“, disse a nutricionista do Hospital Clínico de Corrêas, Talyta Baptista.

Todas as palestras terão início às 14h e serão realizadas no auditório do hospital. Vale dizer que, durante os meses de outubro e novembro (Novembro Azul), todos os exames requisitados pela APPO terão 50% de desconto no HCC. O Hospital Clínico de Corrêas fica na Estrada União e Indústria, nº 2501, ao lado do terminal Corrêas. O hospital ainda receberá doações de alimentos não perecíveis durante todos os dias de palestra.