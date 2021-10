Drogas apreendidas em operação policial no Castelo São Manoel - Divulgação

Publicado 06/10/2021 17:14

Petrópolis - No início da manhã desta quarta-feira (6), a equipe do PATAMO 3° CIA de Petrópolis recebeu a denúncia de que um traficante estaria escondendo drogas na estrada São Manoel, no bairro Castelo São Manoel. Após fazer buscas nas imediações foram encontradas 770 cápsulas de cocaína, que foram apreendidas e levadas para a 106° Delegacia de Polícia Civil, em Itaipava.