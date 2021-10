Restaurante do Povo servirá 2 mil refeições por dia ao custo de R$ 1 - Reprodução/Internet/Prefeitura do Rio

Restaurante do Povo servirá 2 mil refeições por dia ao custo de R$ 1Reprodução/Internet/Prefeitura do Rio

Publicado 06/10/2021 16:55

Petrópolis - O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, anunciou, ao lado prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, que o estado do Rio de janeiro vai inaugurar, até março de 2022, um segundo Restaurante do Povo na cidade, além de duas unidades do projeto Café da Manhã do Trabalhador. As inaugurações estão previstas para ocorrer em março de 2022.

Ao todo, o governo do estado vai investir R$ 10,5 milhões nos projetos, que estão previstos no PactoRJ, pacote de investimentos prioritários do governo do Rio lançado em agosto pelo governador Cláudio Castro. O investimento envolve a obra para a instalação dos equipamentos e a contratação de prestadores de serviço para garantir o fornecimento das refeições por 24 meses.

O novo Restaurante do Povo será instalado no distrito de Correas. Já as unidades do Café da Manhã do Trabalhador serão abertas nos terminais rodoviários de Correas e Itaipava.

"Desde que assumimos no governo do estado estamos tirando do papel uma série de projetos que beneficiam a nossa população. Hoje reafirmamos o compromisso da construção do Restaurante do Povo e a implementação de duas unidades do Café da Manhã do Trabalhador", afirmou Quintal.

O Restaurante do Povo servirá 2 mil refeições por dia ao custo de R$ 1. Já o café da manhã servido nas unidades do Café da Manhã do Trabalhador custará R$ 0,50.

“Agradeço ao governador Claudio Castro por todo o apoio que tem dado ao município e ao secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal”, afirmou Hammes.