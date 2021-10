Até o momento 144.230 pessoas receberam as duas doses ou a vacina em dose única na cidade - Reprodução

Publicado 06/10/2021 18:53

Petrópolis - Dando sequência à vacinação em comunidades, com o objetivo de levar a vacina contra a covid-19 para famílias em situação de risco social na cidade que possam ainda não estar imunizadas, equipes da Secretaria de Saúde, que nesta quarta-feira (6) estão fazendo a busca ativa de vacinação no Bairro da Glória, estarão em mais duas comunidades até o fim desta semana.

Nesta quinta (7) a ação será realizada no Centro General Ernani Ayrosa, para atender moradores da região do Mangalarga. Na sexta (8), o trabalho será realizado a partir do Espaço Cultural de Pedro do Rio, de onde a equipe seguirá para localidades de difícil acesso com o objetivo de facilitar a vacinação dos moradores de comunidades do quarto distrito. Na próxima semana a ação será levada a outras comunidades. Na ação realizada no Bairro da Glória foram aplicadas 105 vacinas: 96 pessoas receberam a primeira dose e nove receberam a segunda.

“Esta é uma frente de trabalho criada pela Secretaria de Saúde para busca ativa em locais que estão fora da área de cobertura das equipes de estratégia de Saúde da Família, que fazem o acompanhamento dos moradores em áreas de PSFs e UBSs. Nestas áreas, a busca ativa já vem sendo feita desde agosto e resultou na vacinação de mais de três mil pessoas. Com esta nova frente de trabalho alcançaremos mais pessoas, o que é importante para que tenhamos o maior número possível de petropolitanos vacinados”, diz o prefeito Hingo Hammes.

Nesta ação, as equipes da Divisão de Imunização fazem a vacinação na região das 10h às 15h, de todas as pessoas maiores de 12 anos que, por algum motivo ainda não receberam a vacina. Neste caso, não é necessário preenchimento de cadastro.

Até terça-feira (5) Petrópolis tinha 239.270 pessoas que receberam a primeira dose ou dose única da vacina, o que corresponde a 93,57% da população maior de 18 anos. Também receberam a primeira dose 12.763 adolescentes na faixa etária entre 12 e 17 anos.

Até o momento 144.230 pessoas receberam as duas doses ou a vacina em dose única na cidade, o que mostra que o município tem hoje 59,58% da população adulta com o esquema de vacinação concluído.