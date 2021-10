Serviços administrativos voltam a funcionar apenas na próxima quarta-feira (13) - Reprodução

Publicado 08/10/2021 17:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) na cidade, mas é preciso ficar atento, porque, garantindo o cumprimento do calendário letivo deste ano, a rede municipal de Educação funcionará normalmente, inclusive recebendo o quarto e último grupo previsto no protocolo de retorno presencial. Os pontos de vacinação contra COVID-19 também funcionarão na segunda-feira (11). Serviços essenciais como hospitais, UPAs, coleta de lixo e Defesa Civil manterão os plantões normalmente.

Na Educação, o município cumprirá o calendário letivo, que prevê aulas na segunda-feira (11). Nesta data, o quarto e último grupo previsto no Plano de Retorno às atividades presenciais poderão voltar às salas de aula. O grupo inclui as turmas de Centros de Educação Infantil – 0 a três anos, além do 3º período das Escolas de Educação Infantil. Importante lembrar que o retorno presencial é opcional, ainda no modelo híbrido, e está sendo feito de forma escalonada e respeitando os protocolos de segurança.

Já na Saúde, unidades de urgência e emergência, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs - Centro, Cascatinha e Itaipava), Prontos Socorros (Alto da Serra, Posse e Pedro do Rio) – funcionam normalmente. O Hospital Municipal Nelson de Sá Earp e o Alcides Carneiro também estarão com os setores de urgência em funcionamento. As unidades de atendimento da atenção básica (UBSs e PSFs) – estarão fechadas no ponto facultativo e voltam a funcionar na quarta-feira (13).

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntária mantém o atendimento de plantão, que para esse fim de semana será reforçado em virtude da previsão de chuva moderada a forte para os próximos dias. As equipes de monitoramento, atendimento a chamados e operações em caso de ocorrências estarão de sobreaviso na sede da secretaria.

A coleta de lixo vai funcionar normalmente durante todo o período do recesso. O Circuito de Lazer da Barão será montado no domingo (10) e na terça (12) para os atletas da cidade.

No restante das repartições públicas do município, em virtude do ponto facultativo, os serviços administrativos voltam apenas na quarta-feira (13).