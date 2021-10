Capa do Dicionário das Religiões Afro-brasileira - Reprodução

Capa do Dicionário das Religiões Afro-brasileiraReprodução

Publicado 08/10/2021 11:09

Petrópolis - Debater os laços da cultura brasileira com a África destacando sua influência em nosso país será o tema da palestra que vai abrir o lançamento do dicionário das Religiões Afro-brasileiras, marcado para este sábado (9), a partir das 18h, na Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. O livro, de autoria de Ronaldo Rego, terá um desconto especial, de 20% para quem comparecer ao evento. A data será marcada, ainda, por apresentação de música e dança.

O evento terá a presença do babalorixá Lúcio de Ogum do Axé da Mosela e seus Omo Orisa, que apresentará a importância da música, do canto e das danças na tradição iorubá no Brasil. Já a palestra será proferida pela historiadora Rachel Wider, que também é a diretora executiva da Casa de Petrópolis Instituto de Cultura.

O lançamento será aberto ao público, mas por conta das orientações de distanciamento em função da pandemia, é necessário fazer a inscrição para garantir a participação por meio do WhatsApp (24) 99318-6716, (24) 98801-0356 ou pelo e-mail [email protected] O evento também contará com um coquetel servido aos participantes.

Para quem não conseguir participar do evento e quiser adquirir o exemplar do Dicionário das Religiões Afro-brasileiras, a Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, continuará com a venda de exemplares com o desconto exclusiva até o dia 17.