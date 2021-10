Secretaria de Saúde oferece no Centro de Saúde grupos de apoio abertos e gratuitos à população - Reprodução

Publicado 09/10/2021 13:04

Petrópolis - Com o objetivo de instruir e prevenir a iniciação do tabagismo, estimular a interrupção do fumo e proteger as pessoas da exposição à fumaça ambiental do tabaco, o governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, oferece no Centro de Saúde grupos de apoio abertos e gratuitos à população.

A participação é aberta ao público que deseja parar de fumar, sendo necessário apenas o preenchimento de um cadastro na unidade. Os grupos têm horários disponíveis de encontros de segunda a sexta-feira, pela manhã, tarde e à noite.



“Sabemos dos malefícios que o tabagismo provoca e o quanto é difícil abandonar o vício. Este apoio a quem quer deixar o cigarro de lado é essencial. Durante o mês de agosto realizamos a capacitação dos profissionais da rede apoiada nas diretrizes do Programa de Controle do Tabagismo”, destacou o prefeito Hingo Hammes.



Segundo o INCA, a epidemia global do tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas ao ano por doenças crônicas e cerca de 1,2 milhões de fumantes passivos por doenças relacionadas ao tabagismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o consumo de tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo, respondendo por mais de 60% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).



O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, diz que o apoio das pessoas próximas é fundamental para quem deseja acabar com o vício: “Parar de fumar é uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer para a sua saúde. Alguns conseguem fazer isso sozinhos e outros precisam de ajuda. Mas o êxito só vem quando realmente o próprio indivíduo toma a decisão de parar de fumar. Por isso, apoie quem tomou essa decisão e estimule com palavras positivas. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para qualquer tipo de câncer. Fumar mais de um maço de cigarros por dia durante 10 anos aumenta em 60% a chance de ter um câncer de mama após os 44 anos”.



Para participação nos grupos de apoio, cadastre-se presencialmente no Centro de Saúde ou entre em contato pelo telefone (24) 2237-3616. De segunda a sexta-feira, os grupos se reúnem pela manhã nos horários de 8h e 10h. Pela tarde, o Centro de Saúde possui grupos de apoio às 13h e 15h na segunda, terça e quarta-feira. Na segunda, quarta e sexta-feira é oferecido o atendimento no terceiro turno, às 18 horas.



O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira fica na Rua Santos Dumont, 100, no Centro da cidade.