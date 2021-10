Foram emitidas 36 notificações e 4 veículos foram removidos para o pátio de apreensões do Morin - Divulgação/Ascom

Publicado 09/10/2021 17:09

Petrópolis - Na noite desta sexta-feira (8), mais uma ação de Choque de Ordem foi realizada pelo poder público municipal e o 26º Batalhão da Polícia Militar. Durante a ação, a principal irregularidade identificada foi o estacionamento irregular: foram emitidas 36 notificações e quatro veículos foram removidos para o pátio de apreensões do Morin.

"Semanalmente, temos nos reunido com a Polícia Militar, reunião que conta com a CPTrans, com a Guarda e com a fiscalização de posturas, para coordenar as ações de ordenamento urbano, especialmente para garantir o cumprimento dos decretos e coibir o uso do espaço público para práticas irregulares como estacionamento proíbido", destacou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.

A ação foi concentrada na rua 13 de Maio, na Praça da Liberdade, praça Princesa Isabel e nas ruas de entorno da região. Durante o trabalho das equipes de segurança pública e de fiscalização de posturas e trânsito, 36 veículos foram notificados por irregularidades, especialmente em relação à prática do estacionamento em local proibido. Quatro deles (localizados nas ruas Padre Siqueira e no entorno da Catedral São Pedro de Alcântara) foram removidos pela ausência do proprietário no local para remover o veículo.