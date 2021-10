Polícia Militar, Guarda Municipal e CPTrans em atividade em mais uma Praça do Bem na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2021 09:36

Petrópolis - Na noite deste domingo (10) o 26° Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a CPTrans, realizou mais uma operação do Programa Praça do Bem.

A ação que estava programada para acontecer na praça de Cascatinha, esvaziada devido ao mau tempo, foi ampliada para as demais praças da cidade, como as praças da Liberdade, da Inconfidência, do Alto da Serra e praça Pasteur.

No total, 22 veículos irregulares foram multados pela CPTrans e pela Guarda Civil Municipal.