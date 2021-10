Casos foram registrados na 105ª DP, no bairro Retiro - Reprodução

Publicado 10/10/2021 20:59

Petrópolis - Neste domingo (10), Policiais Militares do Serviço Reservado (P2) do 26° BPM apreenderam grande quantidade de drogas no bairro Carangola. Na ação, foram apreendidas em uma mata dentro de dois tonéis: 5.160 cápsulas de cocaína e 149 tabletes de maconha.

Em outra operação, os policiais abordaram um homem na rua da Feira, e apreenderam 11 trouxinhas de maconha. Já na Chácara Flora, os agentes confiscaram uma metralhadora calibre 45 e uma carga de cocaína.

As ocorrências foram registradas na 105º Delegacia de Polícia, no Retiro.