Iniciativa teve início dia 21 de setembro e contou com a colaboração, além da população, de instituições e empresários da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2021 21:26

Petrópolis - A campanha "Um Brinquedo Por Um Sorriso", da Prefeitura de Petrópolis, realizada pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, encerrou a arrecadação de brinquedos que atendeu localidades por meio dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs).

Entre as comunidades que receberam os brinquedos estão Presidente Sodré, Thouzet, Siméria, Amazonas, São Sebastião, Duques, Serrinha, 24 de Maio, Espírito Santo, Morin, Meio da Serra, Chapa 4 (Valparaíso), Honduras, Independência, Cuiabá, Estrada da Saudade, Taquara e Posse. A iniciativa teve início dia 21 de setembro e contou com a colaboração, além da população, de instituições e empresários da cidade.



"Iniciativas como esta levam apoio e alegria às comunidades. Fazem bem tanto a quem doa quanto a quem recebe a doação. Que ações como esta se multipliquem, não apenas no poder público, mas também na sociedade, em geral", frisou o prefeito Hingo Hammes.



A campanha recebeu o apoio da Legião da Boa Vontade (LBV), do 15° Grupamento do Corpo de Bombeiros, do 26° Batalhão da Polícia Militar, do Polo da Rua 16 de Março e Instituto Corrente do Bem. As equipes da Defesa Civil se dedicaram nos últimos dias ao recebimento e organização das doações, que foram entregues nas comunidades antes do Dia das Crianças. A ideia foi garantir que as crianças mapeadas nas regiões pudessem receber um presente em tempo das comemorações dessa data tão esperada pelos pequenos.

“Essa foi uma ação muito prazerosa para toda a nossa equipe. Conseguimos levar um pouco de alegria para muitas crianças. Trabalhamos diariamente na busca pelo cuidado do próximo e isso vai muito além do trabalho rotineiro atender a chamados de ocorrências”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers.



Em algumas comunidades, os brinquedos recebidos complementarão as festividades, como é o caso da região do Amazonas. O representante dos moradores da localidade esteve na sede da Defesa Civil para buscar as doações: “Vamos poder fazer as crianças mais felizes. Agradecemos a todos os envolvidos nessa campanha”, destacou Edson Rosa.

As crianças do Chapa Quatro, no Valparaíso, também receberam parte das doações. “Quero muito agradecer a Defesa Civil por ajudar nossa ação com as crianças da comunidade. Essa doação vai complementar as festividades que preparamos”, disse o representante da comunidade Vinicius da Silva Diniz.



Além das comunidades, com o montante arrecadado, ainda vai ser possível abranger instituições voltadas para o atendimento de crianças. A campanha reuniu brinquedos novos e usados, que passaram por triagem para garantir o bom estado dos itens que serão entregues.

“Estamos muito felizes com o resultado dessa campanha e agradecemos o apoio de todos que se juntaram a nós neste ato humanitário. Campanhas como essa farão parte do nosso cronograma de ações”, destacou a diretora de projeto da Defesa Civil, a tenente Camila Nunes.