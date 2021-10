Casa de Petrópolis Instituto de Cultura fica no número 716 da Avenida Ipiranga - Divulgação

Casa de Petrópolis Instituto de Cultura fica no número 716 da Avenida IpirangaDivulgação

Publicado 13/10/2021 19:29

Petrópolis - O Dia do Professor também será comemorado pela Casa de Petrópolis Instituto Cultura. Profissionais da área poderão visitar o espaço nesta sexta-feira (15) gratuitamente. Além de conhecer ou revisitar o casarão do século XIX, também será possível contemplar as obras da Exposição “Do Real ao Imaginário”, que comemora os 60 anos da Sociedade Petropolitana de Fotografia (SOPEF).

Local que se funde à história de Petrópolis, a Casa é hoje um espaço multicultural, palco de concertos, exposições, palestras e outros eventos. Mas em cada canto há um aspecto interessante da história do Brasil e do mundo e, na visita guiada, é possível descobrir algumas curiosidades, como o local ter sido o primeiro da cidade a possuir luz elétrica, por exemplo.

“Essa é uma oportunidade de os professores conhecerem, interagirem e, de certa forma, utilizar o espaço para suas aulas futuras. De história à arquitetura, são muitos os aspectos que podem ser apreciados e utilizados em sala de aula”, explica a diretora executiva da casa, a historiadora Rachel Wider.

A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura fica no número 716 da Avenida Ipiranga, no Centro Histórico de Petrópolis. Os ingressos são gratuitos para os professores, mediante apresentação de comprovante da docência, e custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada. O espaço funciona de quarta a domingo, das 10h às 17h.